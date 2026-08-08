Arnold Valverde, paciente asesinado en hospital de Nicoya, tuvo custodia policial antes de ser asesinado

Arnold Valverde Matarrita, de 32 años, no solo se encontraba internado en el Hospital La Anexión de Nicoya cuando fue asesinado, sino que además contaba con custodia policial durante su permanencia en el centro médico.

Así lo confirmó Raúl Rivera, director de la Fuerza Pública, quien explicó que la custodia había sido ordenada por la Fiscalía de Guanacaste.

“Dos personas ingresan evadiendo todos los controles de seguridad y lamentablemente cometen un homicidio contra un paciente, es importante indicar que esta persona contaba con una custodia ordenada por la Fiscalía de Guanacaste la cual posteriormente fue eliminada”, manifestó Rivera.

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Homicidio en hospital de Nicoya

Los pistoleros, quienes según las primeras investigaciones estaban encapuchados y portaban rifles tipo AR-15, caminaron hasta la sala de observación donde permanecía el paciente.

Arnold Valverde Matarrita, de 32 años, tuvo custodia policial mientras permanecía internado en el Hospital La Anexión de Nicoya. Foto: Ilustrativa

Valverde había ingresado al hospital aproximadamente dos días antes debido a una lesión en una de sus piernas. Se encontraba en una camilla cuando los sospechosos lo abordaron y le dispararon en múltiples ocasiones en la cara y el tórax.

Ahora, uno de los puntos que deberán esclarecer las autoridades es por qué Valverde tenía una custodia policial ordenada por la Fiscalía de Guanacaste y qué ocurrió para que posteriormente esa medida fuera eliminada.

Hasta el momento, las causas por las que el hombre permanecía bajo custodia no han trascendido de manera oficial.

En la escena, los agentes judiciales recolectaron aproximadamente 14 casquillos de bala.