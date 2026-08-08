¿Homicidio de Arnold Valverde en hospital de Nicoya está relacionado con alias Diablo?

El homicidio de Arnold Valverde Matarrita, de 32 años, dentro del Hospital La Anexión de Nicoya abre una nueva interrogante para las autoridades: ¿estaba relacionado con la organización de Alejandro Arias Monge, alias Diablo?

Las investigaciones apenas comienzan y, por ahora, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no confirma que Valverde tuviera algún vínculo con la estructura criminal que lideraba Diablo.

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Los sospechosos de matar a Arnold Valverde Matarrita en el hospital de Nicoya habrían utilizado este carro para huir y lo dejaron abandonado. Foto: Tomado de Guanacaste Primero (Tomado de Guanacaste Primero/Tomado de Guanacaste Primero)

Sin embargo, una fuente judicial confirmó a La Teja que Valverde, al parecer, sí era reconocido policialmente y que tenía antecedentes de haber sido pasado al Ministerio Público por supuestos asaltos.

Este elemento será parte de la información que deberán analizar los investigadores para determinar quién era realmente Valverde, con quiénes se relacionaba y si existía alguna conexión con grupos criminales que operan en la zona.

La posibilidad cobra relevancia debido al escenario de violencia que se ha presentado en Nicoya después de la captura de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, ocurrida el pasado 24 de julio.

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Las autoridades han señalado que, tras la captura del supuesto líder criminal, existe preocupación por un posible incremento de la violencia debido a que otras personas podrían intentar asumir el control de las actividades que anteriormente estaban bajo su dominio.

Uno de los hechos que las autoridades sí han relacionado con la estructura de Diablo ocurrió pocos días después de su captura.

La noche del 30 de julio, Jurguens Zúñiga Bermúdez, de 26 años, y Jeremy Barquero Rivera, de 28 años, fueron atacados a balazos en un camino que comunica Nosara con Sámara, en Nicoya.

Ambos murieron producto del ataque, un doble homicidio que las autoridades han señalado como relacionado con la organización de Diablo.

También investigan si otro asesinato en Santa Cruz, Guanacaste está vinculado al Diablo.

Ahora, el asesinato de Valverde dentro del hospital vuelve a poner la lupa sobre la violencia en la zona.