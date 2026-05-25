Sucesos

Asesinan a dos guardas en instalaciones de Dekra en Puntarenas

Las autoridades aún no han dado a conocer las circunstancias que mediaron en el doble homicidio

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Por Adrián Galeano Calvo

Las instalaciones de Dekra, en su sede de Puntarenas, se convirtieron en el escenario de un sangriento crimen.

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Esto debido a que dos hombres, quienes serían los guardas de seguridad de ese lugar, fueron asesinados a balazos.

Los hechos ocurrieron en la sede de Dekra en El Roble de Puntarenas. Foto ANI.
Los hechos ocurrieron en la sede de Dekra en El Roble de Puntarenas. Foto ANI. (ANI/Los hechos ocurrieron en la sede de Dekra en El Roble de Puntarenas. Foto ANI.)

La Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron a eso de la 1:27 a.m. de este lunes, específicamente en El Roble de Puntarenas.

El comité local de la Benemérita fue alertado sobre varias personas heridas por arma de fuego, por lo que despacharon personal en dos ambulancias de soporte básico.

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A su llegada, los paramédicos encontraron a dos hombres sin signos vitales, ambos presentaban múltiples disparos en la cabeza, el pecho y el cuello.

De momento las autoridades no han dado a conocer las identidades de los ahora fallecidos, ni las circunstancias que mediaron en el doble homicidio.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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