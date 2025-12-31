Sucesos

Asesinan a hombre dentro de vehículo en Cartago

Ataque a balazos contra vehículo deja un fallecido y otra persona herida en Cartago

Por Silvia Núñez

Las autoridades judiciales investigan un violento suceso ocurrido la mañana de este 31 de diciembre en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, en Cartago.

Inicialmente, se reportó a un hombre herido por arma de fuego dentro de un vehículo. Sin embargo, al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron que el sujeto ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre tenía varios impactos de bala.

Homicidio en proyecto Manuel de Jesús Jiménez en Cartago este 31 de diciembre de 2025
El homicidio ocurrió en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez en Cartago la mañana de este 31 de diciembre de 2025. (Cortesía/Cortesía)

Una segunda persona, que se cree viajaba como acompañante, también resultó baleada, pero fue trasladada al hospital local en un carro particular.

La escena se encuentra acordonada con el fin de evitar la alteración de posibles indicios balísticos y permitir el trabajo de los investigadores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima ni el móvil del ataque.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

