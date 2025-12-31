Asesinan a hombre dentro de vehículo en Cartago

Las autoridades judiciales investigan un violento suceso ocurrido la mañana de este 31 de diciembre en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, en Cartago.

Inicialmente, se reportó a un hombre herido por arma de fuego dentro de un vehículo. Sin embargo, al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron que el sujeto ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre tenía varios impactos de bala.

El homicidio ocurrió en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez en Cartago la mañana de este 31 de diciembre de 2025. (Cortesía/Cortesía)

Una segunda persona, que se cree viajaba como acompañante, también resultó baleada, pero fue trasladada al hospital local en un carro particular.

La escena se encuentra acordonada con el fin de evitar la alteración de posibles indicios balísticos y permitir el trabajo de los investigadores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima ni el móvil del ataque.