Asesinato de Roberto Samcam: este era el armamento que portaba el sospechoso

Un muchacho de apellido Carvajal, de 21 años, señalado como el sospechoso de jalar el gatillo y matar al opositor nicaragüense Roberto Samcam, andaba con armas de fuego que dan horror.

“Portaba un arma de fuego 9 milímetros y además una AR-15, mismo viajaba dentro de un vehículo que resultó accidentado. Aquí es importante indicar que, de acuerdo con la investigación que realizamos, este podría ser la persona ejecutora del homicidio, es decir, la persona que acciona el arma contra la víctima en asocio con las cuatro personas que ya habíamos detenido anteriormente”, afirmó Michael Soto, director interino del OIJ.

Estas armas serán analizadas para determinar si han sido utilizadas en otros hechos de violencia ocurridos en Costa Rica.

“Haremos las comparaciones balísticas correspondientes para ver si estas armas están relacionadas con el hecho del señor Samcam, que en primera línea pareciera que no, por la diferencia de los calibres. En segundo término, las compararemos con otros casos. Nos da la impresión de que podrían estar vinculadas a otros homicidios y a otros hechos delictivos, pero eso es parte de lo que tenemos que hacer en los próximos días”, señaló Soto.

Homicidio de Roberto Samcam

Con esta detención, las autoridades judiciales ya tendrían a todos los sospechosos; sin embargo, la investigación sigue abierta.

“Desde el punto de vista operativo, estaríamos deteniendo ahora sí a todas las personas vinculadas a este lamentable homicidio que ocurrió en junio del 2025”, agregó Soto.

La captura de Carvajal ocurrió la madrugada de este martes 10 de febrero, en San Isidro de Heredia, y estuvo a cargo de la Policía Municipal de San Isidro de Heredia, sobre la ruta 32.

Los uniformados observaron dos vehículos que les parecieron sospechosos; uno de los automóviles evadió a la patrulla, mientras que el otro intentó huir en marcha atrás, pero terminó en una cuneta. Los oficiales se acercaron, obligaron a los ocupantes a bajarse del vehículo y durante la revisión fue que dieron con Carvajal.

Otros tres sospechosos descuentan prisión preventiva

El 12 de setiembre del 2025, el OIJ detuvo a tres sujetos de apellidos Chaves Medina, Orozco González y Robles Salas a quienes les impusieron seis meses en prisión preventiva por ser sospechosos del violento asesinato, esta medida se vence en marzo próximo.

Ese mismo día detuvieron a una mujer de apellidos Chacón Guillén, a ella la dejaron libre, pero está apegada al proceso, esto mientras se recopilan otros indicios de interés.

Las capturas las realizaron mediante allanamientos en León XIII, Tibás y en Cañas, Guanacaste.

Carvajal en ese momento no fue encontrado por las autoridades y estuvo en fuga, hasta este 10 de febrero.

Roberto Samcam fue atacado de muerte en su propia casa, aún falta por detener al pistolero que lo mató a sangre fría. (La Nación y La Prensa Nicaragua (Cortesía)/La Nación y La Prensa Nicaragua (Cortesía))

De acuerdo con la Fiscalía, a Chaves le habrían encargado matar a Samcam, y este, al parecer, contrató a Robles y a otra persona.

A Orozco le atribuyen la logística para que los presuntos sicarios huyeran tras el crimen, ocurrido el 19 junio pasado en Moravia.

Carvajal, de 20 años, es sospechoso de disparar a sangre fría.

Roberto fue asesinado en Moravia el 19 de junio anterior, cuando recibió siete heridas de bala en el momento en que iba a salir de su casa en un condominio en Moravia.

El caso continúa en investigación, bajo el expediente 25-001025-0053-PE.