Así avanza la onda tropical #2 hacia Costa Rica y esto es lo que se espera

La llegada de la onda tropical #2 reforzará las lluvias en gran parte del país durante este sábado 16 de mayo, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

De acuerdo con los expertos, este fenómeno ya avanza sobre Costa Rica y está generando una importante incursión de nubosidad desde el mar Caribe hacia sectores de Limón y la Zona Norte.

El IMN explicó que estas condiciones podrían provocar lluvias de variable intensidad durante el transcurso de la mañana principalmente en esas regiones.

Avance de la onda tropical #2 este sábado 16 de mayo del 2026. Foto: IMN (IMN/IMN)

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Además, conforme avancen las horas, las precipitaciones también se extenderían hacia el Valle Central y diferentes sectores del Pacífico del país.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales, especialmente en sitios vulnerables a inundaciones o deslizamientos, debido al aumento de las lluvias.

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