Maestra emocionó al hablar de los sueños de menor fallecida en incendio

Muchos sueños y proyectos quedaron inconclusos para la escolar Indira Martínez Hernández, la adolescente de 12 años que murió tras el incendio que consumió su vivienda en Los Chiles, Alajuela.

La menor cursaba sexto grado en la escuela Mélida García Flores, donde docentes, compañeros y funcionarios viven días de profundo dolor tras la tragedia.

Una de las personas más afectadas es la maestra Zuzel Quesada, quien compartió varios años con la estudiante y recordó con tristeza cómo la menor había comenzado a integrarse más este año con sus compañeros.

“Indira era un poco tímida, pero este año vimos que ella se empezó a integrar más con sus compañeros, a compartir mucho con ellos; nos alegramos por eso”, expresó la docente.

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Indira Martínez Hernández cursaba el sexto grado, ella murió debajo de una cama al esconderse de un incendio en Los Chiles, Alajuela, la madrugada del jueves 14 de mayo del 2026. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

La educadora recordó que la niña tenía muchas ilusiones y proyectos pendientes, especialmente porque este año se graduaría junto a sus compañeros de escuela.

“Con una tristeza que ni siquiera puedo describir. Como maestros, el cariño que le tomamos a nuestros niños es muy similar al de un hijo; una de mis niñas se ha ido, su luz ya no está en este mundo. Esa niña hermosa, alegre y risueña, a quien vi crecer desde primer grado, ya no se graduará este año junto a sus compañeritos”, manifestó conmovida.

Además, el próximo 3 de junio la institución tenía programado un Festival de las Artes, actividad en la que Indira Martínez Hernández iba a participar.

“Conmigo estaban practicando para una obra de teatro, proyecto que tanta ilusión le hacía”, agregó la maestra.

Dolorosa escena tras incendio en Los Chiles: adolescente se ocultó debajo de cama donde apareció muerta. Foto: RCP Noticias (RCP Noticias/RCP Noticias)

La docente confirmó que un niño de preescolar, quien es familiar de la menor, resultó afectado por las llamas, aunque se encuentra fuera de peligro y con algunas quemaduras.

En la escuela, el ambiente continúa marcado por la tristeza y el impacto de la tragedia.

“Pido una oración por esa madre y esa familia que llora su partida. Nos duele el corazón, nos duele su ausencia”, expresó Quesada.

Tras el incendio, la familia de la menor perdió todas sus pertenencias, por lo que en la escuela realizan una recolección de víveres y ropa para ayudarles en medio de la tragedia.