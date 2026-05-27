Así despedirán a Maverick Vargas, el piloto recién casado que murió en tragedia aérea en Sarapiquí

Familiares, amigos y seres queridos se preparan para darle el último adiós a Maverick Vargas Recinos, de 30 años, el piloto que murió en un accidente aéreo ocurrido en Puerto Viejo de Sarapiquí.

El joven será despedido este miércoles a las 9 a. m. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en Guápiles.

Posteriormente, sus restos serán sepultados en el Campo Santo Jardines de Paz.

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Maverick Vargas Recinos, de 30 años, el piloto que murió en un accidente aéreo ocurrido en Puerto Viejo de Sarapiquí, el lunes 25 de mayo del 2026. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Una tragedia que golpeó a Guápiles

Maverick falleció la mañana del lunes 25 de mayo, luego de que la avioneta que piloteaba sufriera un accidente en finca Los Mejías, en Sarapiquí.

El joven era vecino de Guápiles de Pococí y era ampliamente conocido por su pasión por la aviación y por los deportes extremos, especialmente el motocross.

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Apenas comenzaba una nueva etapa

La tragedia ocurrió justo cuando Maverick apenas iniciaba una de las etapas más especiales de su vida, ya que tenía pocos meses de haberse casado.

El piloto había contraído matrimonio en enero y disfrutaba de su nueva vida junto a su esposa.

Su muerte ha provocado profunda consternación entre familiares, amistades y personas cercanas que hoy se preparan para despedirlo entre recuerdos y dolor.