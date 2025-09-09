Sucesos

Así es como joven se habría robado 15 millones solo usando números de teléfono

OIJ de Cartago está realizando varios allanamientos por una supuesta estafa millonaria

Por Alejandra Morales

Un sujeto de apellidos Monge Villareal, de 23 años, se habría adueñado de ¢15 millones utilizando solo números de teléfono.

De momento, al joven lo ligan con 10 denuncias por estafa. Este martes, agentes del OIJ de Cartago están realizando varios allanamientos por estos hechos.

El modo de operar que, supuestamente, utilizó este sujeto habría sido con las tarjetas de diferentes compañías teléfónicas, pues en estas viene el número de teléfono de dicha tarjeta, entonces, de acuerdo con la investigación, Monge consultaba los números con aplicaciones bancarias, para determinar si lo habían ligado a alguna cuenta.

Luego, mediante mensajería de texto “SMS”, supuestamente sustraía dinero mediante las cuentas bancarias de sus víctimas y las transfería a diferentes cuentas, principalmente de familiares cercanos, muchos de estos números telefónicos se encontraban relacionados a la modalidad prepago, donde la gente dejaba de recargar dichos números y la telefonía después de 90 días los volvía a habilitar al público.

Los operativos los realizan en San Ramón, Alajuela, Cartago y Corredores, zona sur del país.

estafas con números de teléfonoOIJ Cartago
