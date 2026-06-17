Una piscina, jacuzzi, cancha de fútbol 5 y una enorme área para actividades sociales forman parte de la propiedad allanada durante la investigación contra la denominada banda de Engler, estructura criminal que es investigada por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La vivienda intervenida corresponde al lugar donde reside una mujer de apellido Sirias, esposa de un hombre de apellido Araya, conocido como Engler, quien según las autoridades figura como líder de la organización y actualmente permanece recluido en prisión.

La casa está ubicada en Miramar, Puntarenas.

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Así es la lujosa mansión allanada en investigación contra la banda de Engler en Puntarenas. Foto: Para La Teja (Para La Teja/Para La Teja)

Agentes que participaron en las diligencias describieron la propiedad como una mansión con amplias comodidades, como las mencionadas en el comienzo de esta nota.

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De acuerdo con la investigación de la Policía de Control de Drogas (PCD), Araya habría continuado ejerciendo influencia dentro de la estructura pese a encontrarse en prisión.

Las autoridades señalan además que el segundo al mando de la organización sería un hombre de apellido Sánchez, quien figura como supuesto yerno de la vicealcaldesa de Puntarenas.

Los allanamientos forman parte de una investigación, la cual busca determinar la participación de varios sospechosos en actividades relacionadas con narcotráfico y legitimación de capitales.