El verdadero propósito del lavacar allanado en investigación contra banda vinculada a yerno de vicealcaldesa

Uno de los hallazgos que más llamó la atención durante los allanamientos relacionados con la investigación contra una organización narco vinculada al supuesto yerno de la vicealcaldesa de Puntarenas fue el papel que, según las autoridades, desempeñaba un lavacar intervenido durante el operativo.

De acuerdo con Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas (PCD), el establecimiento no era utilizado principalmente para la actividad comercial que aparentaba.

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Lavacar. Foto: Generada con IA (Generada con IA/Generada con IA)

“El lavacar es utilizado no para lavar vehículos, como ha venido siendo ya normalizado en Puntarenas por parte de estas estructuras, sino que es para legitimar los capitales y además de esto, viene a darle una connotación de arraigo laboral a las personas que son detenidas de esta organización para posteriormente, en los procesos judiciales penales, poder pedir otras medidas alternas a la prisión preventiva”, manifestó Madden.

Según explicó el jerarca policial, este tipo de negocios, presuntamente, servirían para justificar ingresos económicos y presentar vínculos laborales durante procesos judiciales.

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Los allanamientos forman parte de una investigación que involucra a la llamada banda de Engler, una organización que, según las autoridades, habría operado actividades de narcotráfico local e internacional desde Puntarenas.

Además del lavacar, los agentes también intervinieron un salón de belleza, donde se logró el decomiso de aproximadamente 90 kilos de marihuana.

Las diligencias forman parte de una investigación por presunto narcotráfico y legitimación de capitales, en la que las autoridades buscan determinar el origen de bienes, negocios y recursos económicos relacionados con las personas investigadas.

La PCD mantiene las pesquisas para establecer el grado de participación de cada uno de los sospechosos y determinar si los establecimientos allanados eran utilizados para encubrir actividades ilícitas.