Así operaba la banda de Engler, vinculada al yerno de la vicealcaldesa de Puntarenas

La organización criminal conocida como la banda de Engler, es una estructura que, según la investigación, habría logrado expandir su influencia en Puntarenas.

Así lo detalló Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas (PCD), al referirse a los 23 allanamientos realizados este miércoles como parte de una investigación desarrollada en conjunto con la DEA.

“Esto tiene que ver con una investigación que inicia la Policía de Control de Drogas coordinada con la DEA en febrero del 2024, donde logramos identificar al líder de una estructura de narcotráfico, no solamente de narcotráfico local, sino internacional, vía marítima, enviando lanchas pesqueras o embarcaciones pesqueras hacia el norte”, manifestó Madden.

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Autoridades aseguran que la estructura tenía operaciones locales e internacionales mediante embarcaciones pesqueras. (Cortesía/Cortesía)

De acuerdo con las autoridades, el líder de la organización es un hombre de apellido Araya, conocido como Engler.

Según la investigación, la estructura habría ido consolidando poder en la provincia.

“Logramos establecer que esta organización ha ido tomando control y poder en la provincia de Puntarenas y también ha infundido el temor y el miedo a través del tráfico local con sus miembros e integrantes”, agregó Madden.

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La PCD recordó que Araya ya había sido detenido en el 2009 junto con su esposa. Madden indicó que fue hasta el 2025 cuando inició el proceso de descuento de la sentencia impuesta en aquel caso.

Actualmente, Araya permanece recluido en el centro penitenciario de Terrazas, en San Rafael de Alajuela, mientras que su esposa cumple medidas de monitoreo electrónico mediante una tobillera.

Las autoridades también investigan al supuesto yerno de la vicealcaldesa, quien, según la PCD, habría llegado a convertirse en sublíder de esta misma organización criminal.

En cuanto a la vicealcaldesa, Madden señaló que la investigación por presunta legitimación de capitales se encuentra en una etapa inicial.

“En el tema de legitimación de capitales, se allanó un salón de belleza, un taller mecánico y un lavacar”, explicó el director de la PCD.

Las diligencias continúan para determinar la posible participación de las personas investigadas y establecer si existió algún vínculo entre los negocios allanados y las actividades atribuidas a la organización.