Así está Mailo, el panadero tiktoker, luego de indignante asalto donde lo amordazaron

Panadero tiktoker Mailo la pegó con el quesillo venezolano (Facebook de Mailo's/Facebook de Mailo's)

Los clientes del famoso y querido panadero de TikTok, Mailo, están indignados y bien enojados por el asalto que sufrió el comerciante.

La popular panadería Mailo Pana ubicada en Gravilias de Desamparados, fue víctima del hampa la mañana de este viernes y el personal se llevó un terrible susto.

“Vine ahorita a comprar un postre para mi esposa, ella y yo tenemos mucho tiempo de ser clientes, de apoyarlo y seguirlo en redes sociales, no solo es una persona muy querida, sino también una persona que con sus recetas apoya a todos”, dijo don Alberto Castro, uno de los clientes.

Panadería Mailo fue víctima de asalto (sil/cortesia)

“Me enteré de lo que ocurrió porque vi que él subió un video y me dio demasiado enojo saber que seguimos siendo los trabajadores y los honrados, las víctimas del hampa, vine a buscarlo para ver cómo estaba y dicen que anda haciendo mandados por lo mismo del robo, siento mucho pesar”, dijo.

El cliente asegura que sabe que Mailo va a reponerse pronto de lo ocurrido: “va a recibir el doble de lo que perdió”.

Otra de las clientes aseguró sentirse triste al enterarse y más bien pensó que se iba a topar la panadería cerrada.

“Vine a comprar pan para el café y están trabajando, don Mailo no estaba, pero por dicha dicen que todos están bien solo el susto, aquí en el barrio si se hubieran dado cuenta de lo que pasó, les damos una buena paliza, lástima, vagabundos”, dijo la señora.

La tarde este viernes, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegaron hasta el negocio para buscar evidencias que les permitan atrapar a los delincuentes.

En el sitio hablaron con los afectados, tomaron fotos y levantaron otras evidencias. Mientras que los clientes no dejaban de llegar a comprar.

Don Mailo, quien en realidad se llama Danilo Cerdas, andaba en el banco y haciendo otras diligencias por las pertenencias que le robaron.

El atraco ocurrió pasadas las 5 a.m. de este viernes. Los trabajadores fueron amordazados.

“Ya lloré, ya estuve triste, y sobre todo dando gracias a Dios, que no fue nada grave”, dijo en uno de sus videos.

Mailo mostró como le quedaron las marcas en los brazos por las amarras, perdió el celular, y ahora tampoco sabe qué va a pasar con sus redes sociales. Hasta le, preocupa que empiecen a mandarle mensajes de WhatsApp a personas en nombre él.

Él aseguró que por dicha lo material se puede reponer y que no hubo víctimas qué lamentar, lo más valioso para él.

Los delincuentes se le robaron varias cámaras que usaba para sus videos.

“Son pérdidas materiales, no deja de doler porque cuesta”, dijo.