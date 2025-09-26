Pesadilla en Cóbano: hombre es detenido por algo terrible que le hacía a turistas extranjeras

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cóbano, realizaron un allanamiento que culminó con la detención de un hombre de apellido Mora, de 50 años, sospechoso de trata de personas.

Según informó el OIJ, las investigaciones se iniciaron en setiembre de 2024, tras una denuncia presentada por una de las víctimas.

Un hombre fue detenido como sospechoso de trata de personas en Cóbano. Foto: OIJ (OIJ/cortesía)

La mujer indicó que presuntamente era obligada a mantener relaciones sexuales bajo amenazas, por lo que eso permitió que iniciaran las investigaciones.

Durante el allanamiento, los agentes judiciales decomisaron dinero en efectivo, un teléfono celular y varias pistolas.

Las víctimas, quienes son mujeres de distintas nacionalidades, están recibiendo atención por parte de personal especializado del Ministerio Público.

El detenido fue remitido al Ministerio Público, donde será indagado en las próximas horas.