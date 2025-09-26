Sucesos

Aparatoso choque entre bus, buseta, carros y moto pone a correr a los cuerpos de emergencia en Alajuela

La Cruz Roja envió varias unidades debido a la posibilidad de que haya varias personas heridas en el choque múltiple

Por Adrián Galeano Calvo
El choque ocurrió en Río Segundo de Alajuela, sobre ruta 1. Foto ANI.
El choque ocurrió en Río Segundo de Alajuela, sobre ruta 1. Foto ANI. (ANI/El choque ocurrió en Río Segundo de Alajuela, sobre ruta 1. Foto ANI.)

La Cruz Roja tuvo que despachar varias unidades a Río Segundo de Alajuela, donde la mañana de este viernes se dio una colisión múltiple en la que se vieron involucrados un bus, una buseta, dos carros y una motocicleta.

De acuerdo con la Benemérita, el aparatoso accidente ocurrió a eso de la 5:12 a.m., sobre la ruta 1.

Debido a la cantidad de vehículos involucrados en el choque y a la alta posibilidades de que muchas personas resultaran heridas, la Cruz Roja envió al sitio seis ambulancias, entre unidades básicas y avanzadas.

“Reporte del mando indica 25 personas involucradas, pero solo 8 con lesiones. Los mismos se encuentran en valoración, pendiente a más información”, informó la Cruz Roja.

*Noticia en desarrollo.

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

