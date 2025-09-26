Aparatoso choque entre bus, buseta, carros y moto pone a correr a los cuerpos de emergencia en Alajuela

El choque ocurrió en Río Segundo de Alajuela, sobre ruta 1. Foto ANI. (ANI/El choque ocurrió en Río Segundo de Alajuela, sobre ruta 1. Foto ANI.)

La Cruz Roja tuvo que despachar varias unidades a Río Segundo de Alajuela, donde la mañana de este viernes se dio una colisión múltiple en la que se vieron involucrados un bus, una buseta, dos carros y una motocicleta.

LEA MÁS: Aterradora balacera deja 3 hombres heridos y causa angustia entre vecinos

De acuerdo con la Benemérita, el aparatoso accidente ocurrió a eso de la 5:12 a.m., sobre la ruta 1.

LEA MÁS: El último viaje en bicicleta: OIJ investiga extraña desaparición de joven de 23 años en Limón

Debido a la cantidad de vehículos involucrados en el choque y a la alta posibilidades de que muchas personas resultaran heridas, la Cruz Roja envió al sitio seis ambulancias, entre unidades básicas y avanzadas.

LEA MÁS: Esta fue la última imagen de hombre que apareció muerto en río; caso es todo un misterio

“Reporte del mando indica 25 personas involucradas, pero solo 8 con lesiones. Los mismos se encuentran en valoración, pendiente a más información”, informó la Cruz Roja.

*Noticia en desarrollo.