Aterradora balacera deja 3 hombres heridos y causa angustia entre vecinos

Un nuevo hecho de violencia causó terror entre los vecinos de una comunidad en Alajuelita, San José, pues un violento tiroteo dejó como saldo tres hombres heridos.
LEA MÁS: Europeos asesinados y enterrados aprovechaban sus cumpleaños para ayudar a perros callejeros
Las autoridades informaron que los hechos ocurrieron a eso de las 6 p.m. de este jueves en San Antonio de Alajuelita, específicamente, en el barrio La Cascabela.
De acuerdo con los cuerpos de emergencia, en el lugar los paramédicos atendieron a tres hombres, de entre 25 y 30 años, quienes presentaban impactos de bala.
LEA MÁS: El último viaje en bicicleta: OIJ investiga extraña desaparición de joven de 23 años en Limón
Los hombres, cuyas identidades no se dieron a conocer, fueron trasladados de emergencia al Hospital San Juan de Dios, uno en condición delicada y los otros dos en condición urgente.
LEA MÁS: Alemán asesinado y enterrado junto a esposa en Quepos era exmilitar y experto en informática
De momento, se desconoce cómo ocurrieron los hechos, lo que sí dijeron los vecinos en redes sociales es que varios casquillos quedaron tirados afuera de sus casas.