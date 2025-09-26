Aterradora balacera deja 3 hombres heridos y causa angustia entre vecinos

Los hechos ocurrieron en barrio La Cascabela. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Un nuevo hecho de violencia causó terror entre los vecinos de una comunidad en Alajuelita, San José, pues un violento tiroteo dejó como saldo tres hombres heridos.

Las autoridades informaron que los hechos ocurrieron a eso de las 6 p.m. de este jueves en San Antonio de Alajuelita, específicamente, en el barrio La Cascabela.

De acuerdo con los cuerpos de emergencia, en el lugar los paramédicos atendieron a tres hombres, de entre 25 y 30 años, quienes presentaban impactos de bala.

Los hombres, cuyas identidades no se dieron a conocer, fueron trasladados de emergencia al Hospital San Juan de Dios, uno en condición delicada y los otros dos en condición urgente.

De momento, se desconoce cómo ocurrieron los hechos, lo que sí dijeron los vecinos en redes sociales es que varios casquillos quedaron tirados afuera de sus casas.