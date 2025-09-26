El último viaje en bicicleta: OIJ investiga extraña desaparición de joven de 23 años en Limón

Mitchell Fabián Sequeira Rojas, de 23 años, fue visto por última vez el pasado 28 de junio. (OIJ/Mitchell Fabián Sequeira Rojas, de 23 años, fue visto por última vez el pasado 28 de junio.)

El misterio rodea la extraña desaparición de un joven en Limón, de quien no se sabe nada desde hace casi tres meses.

Se trata de un muchacho identificado como Mitchell Fabián Sequeira Rojas, de 23 años, quien fue visto por última vez el pasado 28 de junio cuando viajaba en una bicicleta. La denuncia por su desaparición fue presentada dos días después.

“Como parte de las diligencias de investigación, los agentes judiciales lograron decomisar un video en el que se observa al ofendido desplazándose en bicicleta por el sector de Waldeck, en Sahara de Matina, con dirección hacia Siquirres. Este corresponde al último momento en que fue visto”, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Si usted ha visto a Mitchell o tiene información acerca de lo qué pudo haber pasado con él, comuníquese con el OIJ al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.