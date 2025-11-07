Así estará el clima en los próximos días: empuje frío #3 y onda tropical #44 están por llegar

Las condiciones del tiempo para Costa Rica serán favorables hasta el próximo domingo 9 de noviembre, así lo asegura el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el cual prevé niveles de humedad de bajos a moderados, así como vientos alisios débiles.

“Aunque el ambiente será más seco, no se descartan lluvias y chubascos aislados en el Pacífico Central, el Pacífico Sur, la península de Nicoya y, en menor medida, el Valle Central”, señalaron en el IMN.

Para inicios de la otra semana podría darse un aumento de la inestabilidad atmosférica debido al paso del empuje frío #3 y el paso de la onda tropical #44.

LEA MÁS: Mortal atropello apagó el sueño que joven boxeadora estaba cumpliendo a punta de combates y medallas

Lluvias por empuje frío afectarán el Caribe y zona norte. Posibilidad de tormentas en el Pacífico sur. (Canva/Canva)

LEA MÁS: Enorme piedra mantiene cerrada la ruta 32 y por eso reabrirá hasta el lunes 10 de noviembre

LEA MÁS: Una red de engaños: estas son las mentiras que habría dicho el sospechoso del femicidio de Nadia Peraza

Estos sistemas provocarán aguaceros con mayor intensidad en el Caribe, la zona norte y puntos montañosos al este y norte del Valle Central.

Además, aumentarán los vientos alisios, en el Valle Central andarán entre los 30 kilómetros por hora y 50 km/h, en zonas montañosas y al norte de Guanacaste, podrían llegar a los 80 km/h.