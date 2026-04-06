Así fue cómo la Policía descubrió que sospechoso de transportar droga es un futbolista tico

Un jugador de fútbol costarricense está en manos de las autoridades al ser detenido como sospechoso de manejar un carro que tenía compartimientos ocultos usados, en apariencia, para transportar droga en San Carlos.

La Policía Municipal de San Carlos confirmó que se trata de un hombre de apellido Bermúdez, de 30 años, quien forma parte del equipo de Aserrí, que milita en la segunda división.

Kenneth Jiménez, guía canino de la Policía Municipal de este cantón, afirmó que fue el propio deportista quien les reveló que es futbolista y luego las autoridades lo confirmaron en el sitio web Transfermarkt.

Sasha, de la Unidad Canina, encontró los compartimientos y la aparente droga. Foto: Policía Municipal de San Carlos (Policía Municipal de San Carlos/Policía Municipal de San Carlos)

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El operativo lo realizaron 75 metros al sur del Liceo de San Carlos.

El futbolista también jugó con el Municipal Grecia.

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La Policía Municipal de San Carlos confirmó la detención del jugador de segunda división. Foto: Ilustrativa de Policía Municipal de San Carlos (Policía Municipal de San Carlos/Policía Municipal de San Carlos)

La revisión del carro se dio luego de que la Fuerza Pública solicitara apoyo, lo que permitió la intervención de la unidad canina.

Fue la perrita Sasha la que detectó el rastro de droga dentro del vehículo, lo que llevó a la detención del sospechoso la tarde de este Domingo Santo 5 de abril.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades.