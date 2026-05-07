Así fue como víctima de supuesto bajonazo enfrentó a tiros a asaltantes, mató a uno e hirió a otro en Puntarenas

Nuevos detalles revelan cómo un motociclista habría logrado defenderse durante un aparente intento de bajonazo ocurrido en Chacarita de Puntarenas, hecho que terminó con un adolescente fallecido y otro hombre gravemente herido.

Según la información preliminar del OIJ, la víctima del supuesto asalto es un hombre de apellido Castillo, de 23 años, quien viajaba en motocicleta cuando fue interceptado por otros dos hombres que también se movilizaban en una moto.

De acuerdo con las autoridades, el adolescente de 17 años y un sujeto de apellido Herrera, de 20 años, habrían intentado asaltarlo.

“Lo que se maneja de manera preliminar es que el adolescente de 17 años y otro sujeto se movilizaban en una motocicleta, habrían interceptado a otro sujeto que también se movilizaba en una moto en apariencia con la intención de asaltarlo; ante esto, Castillo saca un arma de fuego y dispara contra la integridad física de los hombres", explicaron en la oficina de prensa del OIJ.

El adolescente recibió balazos en el pecho y la espalda, por lo que fue declarado sin vida en el sitio.

Mientras tanto, Herrera sufrió un disparo en el pecho y fue trasladado de emergencia a un centro médico.

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Supuesto bajonazo desata mortal ataque a balazos en Chacarita, Puntarenas, la noche del miércoles 6 de mayo del 2026. Foto: Noticias Puntarenas al instante (Noticias Puntarenas al instante/Noticias Puntarenas al instante)

Tras lo ocurrido, Castillo, quien figura como la aparente víctima del intento de bajonazo, fue presentado ante el Ministerio Público, donde el caso continúa en investigación.

Estos hechos ocurrieron la noche de este miércoles 6 de mayo en San Isidro de Chacarita de Puntarenas.

La emergencia fue reportada a las 7:42 p. m. y movilizó a unidades de la Cruz Roja hasta el sitio del ataque.

Según informó la oficina de prensa de la institución, al llegar encontraron a dos hombres heridos por arma de fuego.

“Heridos por arma de fuego, un hombre adulto con un impacto en tórax se traslada crítico al Hospital Monseñor Sanabria, en escena se confirma un hombre adulto sin signos de vida”, detallaron.

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