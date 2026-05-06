OIJ detiene a dos hombres sospechosos de entrar a la fuerza a casa para cometer brutal ejecución

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) finalmente logró detener a dos hombres sospechosos de cometer una brutal ejecución dentro de una casa en Alajuela hace dos años.

La Policía Judicial dio a conocer que se trata de dos sujetos apellidados Gutiérrez, de 46 años, e Hidalgo, de 32, quienes figuran como sospechosos de asesinar a un hombre apellidado Ureña, de 44 años.

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Ambos sujetos fueron detenidos este miércoles por agentes judiciales; Gutiérrez en Santo Domingo de Heredia e Hidalgo en el sector de San Antonio de Escazú.

El crimen por el que eran buscados ocurrió dentro de una casa en la comunidad de Calle Nueva de Atenas, Alajuela, el 3 de agosto del 2024.

La víctima fue ejecutada a balazos el 3 de agosto del 2024.

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“Según la información preliminar, los hechos con los que se vincula a estas personas habrían ocurrido dentro de una vivienda, donde supuestamente, le habrían dado muerte a un hombre apellidado Ureña, de 44 años, con arma de fuego”, indicó el OIJ.

El día siguiente al crimen, la Policía Judicial dio a conocer que Ureña se encontraba dentro de esa casa acompañado de otro hombre, y en ese momento fue que los sospechosos habrían entrado a la fuerza.

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“Al otro sujeto, en apariencia, lo habrían amordazado y sujetado”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

Las autoridades aún no han dado a conocer cuál habría sido el móvil detrás del homicidio de Ureña.