Detienen a policías que le habrían pedido ¢5.000 a conductor al que acusaron de manejar carro robado

Dos policías de la Fuerza Pública están metidos en un grave problema, que incluso podría dejarlos sin trabajo, todo porque, en apariencia, cada uno recibió un billete de ¢5.000.

El problema es que esos ¢10 mil los habrían recibido de un conductor al que, supuestamente, acusaron de manejar un carro robado, lo que no era cierto.

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Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual confirmó que ambos uniformados, apellidados Rocha, de 51 años, y Aguilar, de 49, fueron detenidos como sospechosos del presunto delito de cohecho propio.

La investigación contra ambos uniformados se inició el pasado 3 de mayo, luego de que agentes judiciales recibieron la denuncia de lo sucedido en La Cruz de Guanacaste.

Ambos policías fueron detenidos por agentes del OIJ. (OIJ/Ambos policías fueron detenidos por agentes del OIJ.)

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“En la denuncia se indicaba que estos oficiales, aparentemente, en el cruce de Cuajiniquil, sobre la ruta Interamericana Norte, habrían abordado al ofendido, reteniéndolo por varios minutos. Al parecer, le habrían manifestado que el vehículo que manejaba tenía un supuesto reporte por sospecha de robo.

“Además, en apariencia, le indicaron que debía brindar una ayuda económica a cambio de permitirle continuar su camino”, detalló el OIJ.

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Según la investigación de la Policía Judicial, presuntamente, el conductor terminó dándole ¢5.000 a cada oficial para que lo dejaran seguir.

Tras ser detenidos, ambos uniformados quedaron a disposición del Ministerio Público.