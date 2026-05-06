La tragedia de embarazada asesinada golpea más fuerte: sus hijos de 8 y 10 años aún no saben la verdad

La tragedia que rodea la muerte de Josseline Elizondo Fonseca sigue golpeando con fuerza a su familia, especialmente por el difícil momento que aún enfrentan sus hijos de 8 y 10 años, quienes todavía no saben que su mamá murió durante una balacera en El Cocal de Puntarenas.

La joven embarazada perdió la vida mientras trabajaba como salonera en un bar donde ocurrió el ataque armado.

Pamela Elizondo, hermana de Josseline, conversó con La Teja y explicó que los pequeños permanecen junto con el papá y la familia busca la mejor manera de comunicarles la devastadora noticia.

“Todavía ellos no lo saben, estamos buscando ayuda de un psicólogo para decirles la noticia, sobre todo porque el chiquito más pequeño es muy apegado con mi hermana”, manifestó Pamela, tía de los menores.

Josseline Elizondo Fonseca, de 28 años, estaba embarazada y fue asesinada cuando trabajaba en un bar en Puntarenas, sería una muerte colateral. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

La familia enfrenta uno de los momentos más dolorosos, no solo por la pérdida de Josseline y del bebé que esperaba, sino también por el impacto emocional que sufrirán los niños cuando conozcan la verdad.

El caso continúa bajo investigación judicial y, preliminarmente, las autoridades manejan a Josseline como una víctima inocente de la balacera.

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Lamento de la mamá de embarazada asesinada

El dolor y la impotencia invaden a doña Shirley Fonseca, mamá de Josseline Elizondo Fonseca, la joven embarazada que murió durante una balacera ocurrida en un bar en El Cocal de Puntarenas, donde trabajaba como salonera.

Con el corazón destrozado, la madre expresó el sufrimiento que enfrenta tras perder a su hija y al bebé que esperaba.

“Dios mío, dame fuerzas... ¿Por qué a mi hija, mi niña que no se metía con nadie?”, manifestó doña Shirley.

La mujer recordó que Josseline trabajaba en ese sitio para sacar adelante a sus hijos, dos pequeños de 8 y 10 años, además del bebé que venía en camino.

“Ella solo quería seguir trabajando para ver a sus hijos, quería verlos crecer, ser hombrecitos de bien. Ella los amaba sobre todas las cosas”, señaló la mamá.

Josseline Elizondo Fonseca, de 28 años, estaba embarazada y fue asesinada cuando trabajaba en un bar en Puntarenas, sería una muerte colateral. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

La tragedia ha dejado completamente destruida a esta familia, que ahora intenta asimilar la inesperada muerte de la joven.

“Mi Joss, mi niña, no puedo con esto. Nos dejas con el corazón destrozado. Querías ver tu sueño hecho realidad y faltaba poco, estabas tan ilusionada con ese bebé”, agregó la madre.

Las autoridades judiciales continúan investigando el ataque armado ocurrido en el bar de El Cocal, donde preliminarmente, se maneja que Josseline sería una víctima inocente.

Embarazada trabajaba como salonera en el bar

Josseline Elizondo, de 28 años, trabajaba como salonera en el establecimiento y se encontraba laborando cuando se desató el ataque a balazos que también cobró la vida de un hombre.

Una fuente judicial señaló que, de manera preliminar, el caso de Elizondo es manejado como una muerte inocente; sin embargo, las autoridades aún se encuentran en las primeras etapas de la investigación para esclarecer lo sucedido.

Josseline Elizondo, de 28 años, es la embarazada que perdió la vida durante la balacera ocurrida la noche del martes en un bar de El Cocal de Puntarenas. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

La muerte de Josseline ha generado gran consternación, pues además de estar embarazada, era mamá de otros dos niños de 10 y 8 años.

Las autoridades judiciales mantienen las pesquisas para determinar contra quién iba dirigido el ataque y quiénes fueron los responsables de esta violenta agresión.

La balacera ocurrió dentro de un bar en El Cocal y dejó además a varias personas heridas.

Además de la mujer, murió otro hombre de apellido Montiel, de 33 años; asimismo, dos hombres quedaron heridos de bala.

La emergencia fue reportada a las 9:18 p. m. de este martes 5 de mayo, lo que movilizó a cuerpos de socorro y autoridades policiales a la zona.

“Herido por arma de fuego, reportan tres pacientes hombres, uno sin signos vitales y los otros dos con heridas en las piernas”, señalaron en la Cruz Roja.

En la oficina de prensa del OIJ confirmaron que la mujer recibió el balazo en el estómago y Montiel resultó con dos heridas en la cabeza y una en el pecho.

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Una embarazada en apariencia habría resultado herida en esta agresión en El Cocal de Puntarenas. Foto: Ilustrativa (Shirley Vasquez)

La mujer falleció en el hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, luego de que la llevaran en un carro particular. La víctima, supuestamente, trabajaba en el bar donde ocurrió el ataque.

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Las autoridades judiciales investigan las circunstancias en las que se dio esta violenta agresión y tratan de determinar quiénes fueron los responsables.

Puntarenas se mantiene como la tercera provincia más violenta del país y ya contabiliza 44 asesinatos en los primeros cinco meses del año.