Así fue la persecución que terminó con un detenido por el asesinato del barbero en Siquirres

La fuga que realizaron los sospechosos de atacar al barbero Gerald Román, de 34 años, no salió como la planearon.

De acuerdo con la Fuerza Pública ellos le siguieron la pista y así fue como detuvieron a uno de ellos de apellido Mendoza.

Los oficiales ubicaron el carro en el que viajaban los presuntos responsables del homicidio en el sector de La Francia de Siquirres.

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Las autoridades mantuvieron recorridos para dar con los responsables de la muerte de Gerald Román en Siquirres. Foto: Archivo/ Ilustrativa (Reiner Montero/Reiner Montero)

Según el reporte policial, los agentes realizaban recorridos de seguridad cuando recibieron la alerta sobre el ataque ocurrido minutos antes, por lo que se desplazaron de inmediato hasta la zona.

Al llegar al lugar, observaron a los sospechosos alejándose y comenzaron a seguirlos hasta localizar el auto.

Sin embargo, cuando los hombres se percataron de la presencia policial, abandonaron el vehículo y corrieron hacia un río para intentar escapar.

Dos de ellos lograron internarse en la zona y evadir a los oficiales, mientras que Mendoza, quien conducía el carro, fue alcanzado y detenido.

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Durante la revisión del vehículo, la Policía encontró dentro de un bolso un arma larga tipo AK-47, la cual fue decomisada y quedó a disposición de las autoridades judiciales.

La Fuerza Pública mantiene un operativo para intentar ubicar a los otros dos sospechosos que lograron escapar.