Sucesos

Así movían de costa a costa millonario producto utilizado para fabricar peligrosas drogas sintéticas

Operativo del OIJ, Fiscalía y DEA permitió detener a cuatro sospechosos durante la madrugada

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un millonario cargamento le decomisaron a cuatro hombres que usaban las horas de la madrugada para mover botellas de ketonal desde Limón hacia Jacó.

Esto se dio en un operativo realizado por el OIJ, la Fiscalía y la DEA en la Ruta 32.

La intervención policial ocurrió aproximadamente a las 2 a.m. de este jueves 7 de mayo, en las inmediaciones del peaje de la Ruta 32, en sentido Limón hacia San José.

Los detenidos son hombres de apellidos Rosales, Estupiñán, Porras y Trimero, quienes ahora son investigados por el aparente transporte de ketonal.

LEA MÁS: Así fue como víctima de supuesto bajonazo enfrentó a tiros a asaltantes, mató a uno e hirió a otro en Puntarenas

Los sujetos habrían intentado llevar 100 tarros de ketamina desde Limón hasta Jacó.
Los sujetos habrían intentado llevar 100 tarros de ketamina desde Limón hasta Jacó. (Ministerio Público/Cortesía)

El ketonal es un producto de uso veterinario legal; sin embargo, organizaciones criminales lo utilizan para fabricar drogas sintéticas como ketamina, gato o tusi mediante procesos químicos ilegales.

Según la investigación, uno de los sospechosos conducía el vehículo donde llevaban 100 tarros de ketonal, además de marihuana y dinero en efectivo, mientras los otros tres hombres custodiaban el automóvil.

LEA MÁS: Jacuzzi, compras y millones: los lujos que habría adquirido sospechoso de fraude bancario

A ellos también les decomisaron siete celulares y varias joyas.

Las autoridades señalaron que los recipientes decomisados tienen un valor de hasta ¢10 millones y que cada uno puede generar más de 200 dosis de droga sintética.

Incluso, cada tarro dosificado podría producir ganancias ilícitas cercanas a los ¢2 millones.

De acuerdo con las pesquisas, la droga era trasladada hacia San José y posteriormente tendría como destino final Jacó.

La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos tomará la declaración indagatoria a los sospechosos y luego valorará la solicitud de medidas cautelares.

El caso continúa en investigación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ketanoldroga sintéticaRosales, Estupiñán, Porras y Trimero
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.