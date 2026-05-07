Así movían de costa a costa millonario producto utilizado para fabricar peligrosas drogas sintéticas

Un millonario cargamento le decomisaron a cuatro hombres que usaban las horas de la madrugada para mover botellas de ketonal desde Limón hacia Jacó.

Esto se dio en un operativo realizado por el OIJ, la Fiscalía y la DEA en la Ruta 32.

La intervención policial ocurrió aproximadamente a las 2 a.m. de este jueves 7 de mayo, en las inmediaciones del peaje de la Ruta 32, en sentido Limón hacia San José.

Los detenidos son hombres de apellidos Rosales, Estupiñán, Porras y Trimero, quienes ahora son investigados por el aparente transporte de ketonal.

LEA MÁS: Así fue como víctima de supuesto bajonazo enfrentó a tiros a asaltantes, mató a uno e hirió a otro en Puntarenas

Los sujetos habrían intentado llevar 100 tarros de ketamina desde Limón hasta Jacó. (Ministerio Público/Cortesía)

El ketonal es un producto de uso veterinario legal; sin embargo, organizaciones criminales lo utilizan para fabricar drogas sintéticas como ketamina, gato o tusi mediante procesos químicos ilegales.

Según la investigación, uno de los sospechosos conducía el vehículo donde llevaban 100 tarros de ketonal, además de marihuana y dinero en efectivo, mientras los otros tres hombres custodiaban el automóvil.

LEA MÁS: Jacuzzi, compras y millones: los lujos que habría adquirido sospechoso de fraude bancario

A ellos también les decomisaron siete celulares y varias joyas.

Las autoridades señalaron que los recipientes decomisados tienen un valor de hasta ¢10 millones y que cada uno puede generar más de 200 dosis de droga sintética.

Incluso, cada tarro dosificado podría producir ganancias ilícitas cercanas a los ¢2 millones.

De acuerdo con las pesquisas, la droga era trasladada hacia San José y posteriormente tendría como destino final Jacó.

La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos tomará la declaración indagatoria a los sospechosos y luego valorará la solicitud de medidas cautelares.

El caso continúa en investigación.