Ataque a balazos acaba con la vida de una mujer en Matina

Una mujer falleció la noche de este martes luego de recibir múltiples impactos de bala en un ataque armado ocurrido en Carrandi de Matina, Limón.

Según el reporte oficial, la alerta ingresó a las 9:35 p. m., momento en que una ambulancia fue despachada al sitio para atender la emergencia.

La mujer fue asesinada a balazos (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Al llegar al lugar, los socorristas encontraron a la víctima sin signos vitales, con heridas de bala en la cabeza y el tórax, por lo que fue declarada fallecida en la escena.

Las autoridades judiciales investigan el caso para dar con los sospechosos y el móvil.