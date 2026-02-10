Sucesos

Ataque a balazos acaba con la vida de una mujer en Matina

El ataque armado ocurrió la noche de este martes en Carrandi de Matina

Por Silvia Coto

Una mujer falleció la noche de este martes luego de recibir múltiples impactos de bala en un ataque armado ocurrido en Carrandi de Matina, Limón.

Según el reporte oficial, la alerta ingresó a las 9:35 p. m., momento en que una ambulancia fue despachada al sitio para atender la emergencia.

La mujer fue asesinada a balazos (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Al llegar al lugar, los socorristas encontraron a la víctima sin signos vitales, con heridas de bala en la cabeza y el tórax, por lo que fue declarada fallecida en la escena.

Las autoridades judiciales investigan el caso para dar con los sospechosos y el móvil.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

