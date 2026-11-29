Una mujer de apellido Monge, de 37 años fue asesinada a balazos cuando permanecía en el asiento del acompañante de un carro en Hatillo 6, en San José.

Monge recibió varios balazos en la cabeza, la cara y el pecho, que le provocaron la muerte en el sitio.

En el mismo ataque resultó herido un hombre de apellido Rivera, de 29 años, quien recibió impactos de bala en el brazo derecho y la pierna izquierda. Él fue trasladado al hospital San Juan de Dios.

Los hechos fueron reportados a las 7:23 p. m. de este sábado, en la avenida conocida como Los Andes, en Hatillo 6.

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El violento hecho ocurrió en Hatillo 6, en San José. Foto: Archivo GN (Keyna Calderón, corresponsal )

De acuerdo con la versión preliminar, Monge viajaba dentro del vehículo junto a otros dos hombres cuando, en determinado momento, se acercó una motocicleta con al menos dos sujetos.

Los sospechosos dispararon en varias ocasiones contra los ocupantes del carro y luego huyeron del lugar.

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Los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron las primeras diligencias en la escena para recolectar pruebas que permitan esclarecer lo sucedido.

Las causas de la agresión y el móvil del homicidio permanecen bajo investigación.

70 mujeres asesinadas en el 2026

A poco más de un mes de que termine el 2026, Costa Rica contabiliza 70 mujeres asesinadas durante este año.

Además, San José se mantiene como la segunda provincia con más homicidios del país, con un total de 200 casos, según las cifras suministradas para esta información.