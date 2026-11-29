El hombre que fue asesinado a balazos y la joven embarazada que resultó herida durante un baby shower, en Liberia, Guanacaste, ya fueron identificados por las autoridades judiciales.

Se trata de un hombre de apellido Ugalde, de 26 años, quien recibió varios balazos en la cabeza y en la cara.

La mujer es de apellido Torres, de 19 años, quien resultó baleada y fue trasladada al hospital de Liberia.

La agresión ocurrió pasadas la 1 p. m. de este sábado 28 de noviembre, en una vivienda ubicada en barrio Condega, en Liberia.

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Un hombre de apellido Ugalde, de 26 años, recibió varios balazos en la cabeza y en la cara. Foto: Redes sociales. (Redes/Un hombre murió en el lugar del ataque. Foto Redes sociales.)

De acuerdo con la versión que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), varios sujetos llegaron en una motocicleta, ingresaron a la casa y dispararon en varias ocasiones contra las víctimas.

“Queda fallecido el hombre y la mujer resulta herida”, detalló la oficina de prensa del OIJ.

Una fotografía que circula en redes sociales muestra el cuerpo de Ugalde en la entrada de la vivienda. Detrás de él se observan globos blancos y celestes, además de varias sillas plásticas, elementos que formarían parte de la celebración que se realizaba en ese momento.

Los sospechosos huyeron del sitio y, por ahora, se desconoce el móvil del ataque.

El caso permanece bajo investigación de los agentes del OIJ de Liberia, quienes buscan esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.