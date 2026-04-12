Sucesos

Ataque a balazos frente a terminal de autobuses dejó a dos personas graves en Purral

Las víctimas son una mujer de 24 años y un hombre aún sin identificar

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Por Alejandra Morales

Una mujer de apellido Navarro, de 24 años, y un hombre que aún no ha sido identificado, resultaron gravemente heridos tras ser víctimas de un ataque a balazos ocurrido en Purral de Goicoechea, en San José.

La agresión se registró cerca de la medianoche de este domingo 12 de abril, sobre la vía pública, específicamente frente a la terminal de autobuses de la localidad.

Ambas víctimas sufrieron heridas de arma de fuego en el abdomen y la espalda, por lo que fueron trasladadas de urgencia a un hospital en San José para recibir atención médica especializada.

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Las víctimas son una mujer de 24 años y un hombre aún sin identificar. Foto: Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio/Atenorio)

De acuerdo con el informe preliminar del OIJ, las víctimas se encontraban frente a un local comercial cuando fueron sorprendidas por los atacantes.

“Estas personas estaban frente a un local comercial cuando llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta y dispararon en múltiples ocasiones; luego se dieron a la fuga”, indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

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El caso fue atendido por agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI), quienes realizaron el levantamiento de evidencias en la escena, incluyendo casquillos de bala, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil de la agresión, por lo que las investigaciones continúan en curso.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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