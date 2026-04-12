Sucesos

Pistolero se brincó portón de un apartamento para herir de gravedad a dos hombres en Carrillo

Las víctimas de apellidos Molina y González fueron atacadas en Comunidad de Carrillo, Guanacaste

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Por Alejandra Morales

Con múltiples impactos de bala y en condición crítica, dos hombres fueron llevados de emergencia al hospital luego de un ataque armado registrado la noche de este sábado en Carrillo, Guanacaste.

Las autoridades judiciales identificaron a las víctimas con los apellidos Molina y González, ambos de nacionalidad nicaragüense y con edades entre los 28 y 30 años.

El violento hecho ocurrió pasadas las 9 p. m. en el sector conocido como Comunidad, en Carrillo.

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Las víctimas de apellidos Molina y González fueron atacadas en Comunidad de Carrillo, Guanacaste. Foto: Ilustrativa (Andrés Garita)

De acuerdo con el informe preliminar del OIJ, los hombres se encontraban dentro de un apartamento cuando fueron sorprendidos por un sujeto armado.

“Las víctimas se encontraban dentro de un apartamento cuando aparentemente una persona se brincó el portón, ingresó y supuestamente les disparó en múltiples ocasiones para luego darse a la fuga”, indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

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Tras la agresión, los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Enrique Baltodano Briceño, en Liberia, donde permanecen internados bajo atención médica, debido a la gravedad de sus lesiones.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento de casquillos de bala y otras evidencias que serán analizadas como parte del proceso investigativo para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con el responsable.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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