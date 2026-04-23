Ataque armado en plena madrugada deja a hombre herido en Desamparados

Un hombre de apellido Buzano, de 24 años, resultó herido tras ser atacado a balazos mientras caminaba en La Capri de Desamparados, en San José.

De acuerdo con el OIJ, la alerta fue recibida a las 3:30 a. m. de este jueves 23 de abril.

Según detallaron desde la oficina de prensa judicial, la víctima fue interceptada por varios sujetos.

“Fue abordado por varios individuos y uno de estos sacó un arma de fuego y disparó contra la integridad de la víctima”, indicaron.

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La víctima de apellido Buzano iba caminando cuando lo atacaron en La Capri, Desamparados. Foto: Ilustrativa (Edgar Chinchilla)

Trasladado al centro médico

El ofendido fue llevado inicialmente a la clínica Marcial Fallas de Desamparados y posteriormente remitido al Hospital San Juan de Dios.

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El joven presentaba una herida de bala en uno de sus muslos.

Agentes de la Sección de Delitos contra la Integridad Física y Tránsito del OIJ se mantienen a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.