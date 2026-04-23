Ataque armado en plena madrugada deja a hombre herido en Desamparados

Un hombre de apellido Buzano, de 24 años, resultó herido tras ser atacado a balazos mientras caminaba en La Capri de Desamparados, en San José.
De acuerdo con el OIJ, la alerta fue recibida a las 3:30 a. m. de este jueves 23 de abril.
Según detallaron desde la oficina de prensa judicial, la víctima fue interceptada por varios sujetos.
“Fue abordado por varios individuos y uno de estos sacó un arma de fuego y disparó contra la integridad de la víctima”, indicaron.
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Trasladado al centro médico
El ofendido fue llevado inicialmente a la clínica Marcial Fallas de Desamparados y posteriormente remitido al Hospital San Juan de Dios.
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El joven presentaba una herida de bala en uno de sus muslos.
Agentes de la Sección de Delitos contra la Integridad Física y Tránsito del OIJ se mantienen a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.