Carretera mojada y peligrosa: identifican a motociclista fallecido en choque en la Interamericana Sur

Un joven motociclista perdió la vida tras un choque ocurrido sobre la carretera Interamericana Sur, a la altura de la comunidad conocida como Las Mercedes de Cajón, en Pérez Zeledón.

La víctima fue identificada como Rolando Figueroa Abarca, de 25 años. La tragedia se registró la tarde de este miércoles 22 de abril.

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El motociclista Rolando Figueroa Abarca, de 25 años, murió en un accidente de tránsito en Las Mercedes de Cajón, en Pérez Zeledón, este miércoles 22 de abril del 2026. Foto: Tomada de PZ Noticias (Tomada de PZ Noticias/Tomada de PZ Noticias)

Condiciones de la vía generan preocupación

Las causas del accidente no están claras; sin embargo, se presume que las condiciones de la carretera pudieron influir en el fatal desenlace.

La vía se encontraba mojada debido a las lluvias asociadas a la transición hacia la época lluviosa en el país, lo que aumenta el riesgo para quienes transitan por la zona.

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Ante este tipo de incidentes, las autoridades hacen un llamado a los conductores para que extremen las medidas de precaución.

Advierten que en la carretera hay restos de aceite y que, junto con la superficie mojada, las rutas se vuelven altamente resbalosas y peligrosas.