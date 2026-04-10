Ataque brutal en Naranjo acabó con la vida de un joven papá de 25 años

Un joven papá identificado como Carlos Solís, de 25 años, fue asesinado la noche de este jueves 9 de abril en Palmita, en Naranjo de Alajuela, en un hecho violento que ahora es investigado por el OIJ.

La agresión fue reportada a las 10:37 p. m., cuando las autoridades recibieron la alerta sobre un ataque ocurrido en el parqueo de un bar ubicado entre el límite de Naranjo y Zarcero.

Carlos Solís, de 25 años, fue asesinado a golpes y de un balazo en Palmita, en Naranjo de Alajuela. Foto: Tomada de Notioccidente (Tomada de Notioccidente/Tomada de Notioccidente)

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Carlos Solís, de 25 años, fue asesinado a golpes y de un balazo en Palmita, en Naranjo de Alajuela. Fotografía: Rafael Murillo (Rafael Murillo)

De acuerdo con la oficina de prensa del OIJ, la víctima fue abordada por varios sujetos que primero lo agredieron físicamente.

“La víctima se encontraba en el estacionamiento de un local cuando fue abordado por varios sujetos quienes lo agredieron; una vez que estaba en el suelo, uno de los individuos sacó un arma de fuego y le disparó”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

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Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, Solís Murillo fue declarado sin signos vitales en el lugar. Los investigadores de la delegación regional de San Ramón confirmaron que el joven presentaba un impacto de bala en la cabeza.

En la escena del crimen se localizó un casquillo de bala, el cual será sometido a análisis balístico como parte de las diligencias para esclarecer el caso y dar con los responsables.

El OIJ mantiene la investigación en curso para determinar el móvil del homicidio y la identidad de los agresores, quienes se dieron a la fuga tras el ataque.

Trascendió que la víctima deja un hijo de 7 años.