Hombres se llevaron a muchacho de Alajuelita hasta San Sebastián para luego atacarlo a balazos

Un muchacho experimentó el peor viaje de su vida cuando unos sujetos lo sacaron a la fuerza de su barrio para luego llevarlo en un carro hasta otra localidad, donde lo atacaron a balazos.

De milagro, el joven sobrevivió a la balacera, pero resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro médico.

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que la víctima de ese ataque fue un nicaragüense apellidado García, de 23 años, quien se encuentra internado en el hospital Calderón Guardia.

Los hechos que ocurrieron a eso de las 11 p.m. de este jueves, cuando García se encontraba en las afueras de su vivienda, ubicada en Alajuelita, San José.

El joven fue llevado hasta el sector de López Mateos, donde lo atacaron a balazos. Foto Archivo. (Rafael Murillo)

“En apariencia, esta persona se encontraba en la parte de afuera de su casa de habitación, en vía pública, cuando presuntamente fue abordado por varios sujetos que lo subieron a un vehículo”, indicó el OIJ.

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Según las autoridades, los sospechosos trasladaron a García hasta San Sebastián, específicamente a la localidad de López Mateos.

“Por razones que se desconocen, lo bajaron del vehículo y le dispararon en múltiples ocasiones”, agregó el OIJ.

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García recibió disparos en un hombro, en la axila y en la escapula derecha, por lo que fue atendido por personal de Cruz Roja, que lo trasladó al mencionado centro médico.

El OIJ dio a conocer que la Policía Administrativa logró detener a uno de los sospechosos de dispararle al joven, mientras que el resto de los sujetos lograron darse a la fuga.