Sucesos

Señora de 61 años muere atropellada por carro que luego fue chocado por otros dos vehículos en Cartago

La Cruz Roja está valorando a los ocupantes de los vehículos para determinar si deben ser trasladados a un centro médico

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Por Adrián Galeano Calvo

La mañana de este viernes la provincia de Cartago fue escenario de un trágico accidente de tránsito, el cual cobró la vida de una señora de 61 años.

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Así lo confirmó a La Teja la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el mortal incidente ocurrió en Oreamuno de Cartago, específicamente a unos 50 metros del Maxi Palí.

De acuerdo con la versión preliminar que maneja la Benemérita, la señora habría sido atropellada por un carro, el cual posteriormente se vio involucrado en un choque múltiple.

Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
El mortal accidente ocurrió en Oreamuno de Cartago. Foto: Archivo (IStock)

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“La mujer se aborda sin signos vitales, ella fue víctima de atropello; estamos valorando a los pacientes de la colisión. Al parecer, el vehículo que habría atropellado a la mujer fue chocado por dos carros por detrás”, detalló la Cruz Roja.

Personal paramédico se presentó a la escena en cuestión de pocos minutos, pero lamentablemente ya no había nada que hacer por la señora, cuya identidad no se ha dado a conocer.

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La Cruz Roja informó que en el sitio también se atendió a dos ocupantes de los carros involucrados en el choque, ninguno de estos tuvo que ser trasladado a un centro médico.

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Señora fallecida atropello Cartago
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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