Hombre fue víctima de aterradora lluvia de disparos en San Sebastián

La tranquilidad que disfrutaban los vecinos de un barrio josefino la noche de este jueves fue interrumpida por el estruendo de una balacera que tenía como objetivo acabar con la vida de un hombre.

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Los hechos ocurrieron a eso de las 10:20 p.m. de este jueves en San Sebastián, específicamente en la localidad de López Mateos, informó la Cruz Roja en su reporte.

Tras recibir la alerta sobre una persona herida en el mencionado tiroteo, la Benemérita despachó una unidad de soporte avanzado al sitio, cuyos paramédicos encontraron en la escena a un hombre gravemente herido.

El herido fue llevado al Hospital Calderón Guardia. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

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“Se informa de un hombre herido por arma de fuego a nivel de axila y tórax, este se traslada en condición critica al Hospital Calderón Guardia”, detalló la Cruz Roja.

De forma extraoficial trascendió que el hombre habría fallecido poco después de ingresar al centro médico, pero esta información no ha sido confirmada por las autoridades judiciales.

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De momento, no se ha dado a conocer la identidad del hombre ni las circunstancias que mediaron en el ataque.