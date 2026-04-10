Sucesos

Hombre fue víctima de aterradora lluvia de disparos en San Sebastián

El violento ataque ocurrió la noche de este jueves en el sector de López Mateos

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Por Adrián Galeano Calvo

La tranquilidad que disfrutaban los vecinos de un barrio josefino la noche de este jueves fue interrumpida por el estruendo de una balacera que tenía como objetivo acabar con la vida de un hombre.

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Los hechos ocurrieron a eso de las 10:20 p.m. de este jueves en San Sebastián, específicamente en la localidad de López Mateos, informó la Cruz Roja en su reporte.

Tras recibir la alerta sobre una persona herida en el mencionado tiroteo, la Benemérita despachó una unidad de soporte avanzado al sitio, cuyos paramédicos encontraron en la escena a un hombre gravemente herido.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El herido fue llevado al Hospital Calderón Guardia. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

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“Se informa de un hombre herido por arma de fuego a nivel de axila y tórax, este se traslada en condición critica al Hospital Calderón Guardia”, detalló la Cruz Roja.

De forma extraoficial trascendió que el hombre habría fallecido poco después de ingresar al centro médico, pero esta información no ha sido confirmada por las autoridades judiciales.

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De momento, no se ha dado a conocer la identidad del hombre ni las circunstancias que mediaron en el ataque.

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Hombre baleado San Sebastián
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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