Ataque con arma blanca deja a hombre en estado crítico en Heredia

Un hombre adulto resultó herido tras un ataque con arma blanca ocurrido la tarde de este martes 17 de febrero, a las 6:33 p.m., en el sector de San Pablo, Rincón de Sabanilla, en la provincia de Heredia.

Tras el reporte de emergencia, una ambulancia se desplazó al lugar para brindar atención prehospitalaria a la víctima.

Traslado en condición crítica

De acuerdo con la información preliminar, el hombre presentaba lesiones en el tórax posterior. Debido a la gravedad de las heridas, fue estabilizado en el sitio y posteriormente trasladado en estado crítico al Hospital San Vicente de Paúl, donde permanece bajo observación médica.

El hombre tuvo que ser trasladado al hospital.

Investigación en desarrollo

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho ni sobre posibles personas involucradas. El caso continúa en investigación.