Ataque con explosivos contra una vivienda en Palmares deja cuatro heridos y un gran misterio.

Una noche que transcurría con normalidad terminó en angustia para cuatro personas que se encontraban dentro de una vivienda en Palmares de Alajuela, luego de que un explosivo fuera lanzado contra el techo y les provocara quemaduras y otras heridas.

Las víctimas, quienes, según las autoridades, no tenían relación con el problema que originó el ataque, se encontraban dentro de la casa cuando el dispositivo cayó sobre la estructura y explotó.

El hecho ocurrió en el proyecto Josema, en Palmares y fue reportado a las autoridades a las 3:27 a. m. de este viernes 7 de agosto. Sin embargo, la investigación preliminar señala que el ataque habría ocurrido cerca de las 2:30 a. m.

De acuerdo con la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), todo habría iniciado tras una riña.

“Supuestamente, tras una riña, en un momento dado, una persona aparentemente habría lanzado sobre el techo de una vivienda un dispositivo explosivo, el cual al accionarse, logra herir a las personas ocupantes de dicha vivienda”, indicó el OIJ.

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Cuatro personas terminaron en el hospital luego de que un explosivo fuera lanzado contra el techo de la vivienda. Foto: Albert Marín (Albert Marín.)

No sabían qué les había causado las heridas

La situación generó desconcierto entre los ocupantes de la vivienda, quienes, según trascendió, eran ajenos al conflicto y en un primer momento ni siquiera comprendían qué había provocado las lesiones que sufrieron.

Entre los heridos se encuentran un hombre de apellido Banera, de 59 años; otro hombre de apellido Arrieta, de 33; una adolescente de 15 y una mujer cuya identidad aún no ha sido confirmada.

Todos fueron trasladados al hospital Carlos Luis Valverde Vega, en San Ramón, donde recibieron atención médica por las heridas sufridas, entre ellas, aparentemente, quemaduras en diferentes partes del cuerpo.

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Investigación continúa

El OIJ mantiene abierta la investigación para determinar quién lanzó el artefacto explosivo y establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque.

Hasta el momento, no hay personas detenidas por este hecho.

Las autoridades buscan esclarecer si el objetivo del ataque era una persona en particular o si la vivienda fue afectada por una acción relacionada con la riña previa.