Condenan a tres personas a más de cinco años de cárcel por amenazar a una mujer

Tres personas fueron condenadas a cinco años y cuatro meses de prisión tras intentar extorsionar a una mujer.

A la víctima la amenazaron de muerte y le dieron un plazo de dos horas para entregar ¢1 millón y un arma de fuego.

Estos hechos fueron analizados por los jueces del Tribunal Penal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José que declararon culpables a dos hombres de apellidos Siles y Mesén, así como a una mujer de apellido González, por el delito de extorsión en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron la tarde del 20 de mayo de 2026 en Tirrases de Curridabat y en agosto de 2026 ya había sentencia.

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La mujer fue intimidada en su propia casa en Tirrases, Curridabat, pero logró pedir ayuda y lograr una condena. Foto: Shutterstock (Shutterstock/Imagen)

La intimidaron en su propia casa

Según quedó acreditado durante el juicio, los tres condenados llegaron hasta la vivienda de una mujer de apellido Cruz, donde la intimidaron.

Las amenazas se reiteraron y la situación se volvió aún más tensa cuando uno de los hombres se levantó la camisa para mostrarle un cuchillo, mientras volvía a amenazarla de muerte.

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La Policía frustró la extorsión

La víctima logró alertar a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo y pocos minutos después, oficiales de la Fuerza Pública llegaron al lugar.

Los policías detuvieron a los tres sospechosos en el sitio, evitando que la extorsión se consumara.

Tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Tribunal los declaró responsables del delito de extorsión en grado de tentativa y les impuso una pena de cinco años y cuatro meses de prisión.