Ataque sangriento en Grecia deja un hombre herido con cuchillo en la cabeza

La víctima fue llevada de urgencia al Hospital de Grecia

Por Silvia Coto

Un violento hecho ocurrió la madrugada de este sábado en Grecia luego de que un hombre fue atacado con un cuchillo.

El suceso ocurrió en San Roque de Grecia, específicamente en Carbonal, en Alajuela.

El hombre fue llevado herido al Hospital de Grecia.

Según el reporte preliminar, la alerta ingresó a las 3:30 a. m., lo que provocó el despacho de una unidad básica al lugar. A la llegada de los socorristas atendieron a un hombre que presentaba heridas provocadas por arma blanca en la cabeza.

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue trasladado en condición crítica al Hospital de Grecia.

Las circunstancias del ataque aún no han sido esclarecidas.

