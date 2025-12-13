Sucesos

Mujer sufrió terrible muerte al caer en motocicleta desde un puente en Cariari de Pococí

Una mujer falleció luego de que la motocicleta en la que viajaba cayera desde varios metros de altura

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un terrible accidente de tránsito cobró la vida de una mujer la noche del viernes en Pococí de Limón.

La desgracia ocurrió en Cariari cuando la mujer viajaba en una moto cuyo conductor perdió el control y cayó desde un puente.

Una mujer murió cuando viajaba en su moto y cayó desde un puente en Cariari. Foto Ilustrativa (Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

La Cruz Roja confirmó que cuando ellos llegaron a la escena la mujer, con una edad estimada entre los 41 y 50 años, ya no tenía signos de vida.

LEA MÁS: Madre que murió en terrible accidente celebró las graduaciones de dos de sus hijos antes de la tragedia

El informe indica que la motocicleta cayó desde una altura aproximada de 4 a 5 metros. En el sitio también se valoró a una segunda persona, quien fue catalogada en condición estable y rehusó ser trasladada a un centro médico.

La escena quedó bajo custodia de las autoridades correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

LEA MÁS: Misterioso hallazgo: encuentran a hombre sin vida dentro de un vehículo en Heredia

De momento, se desconoce la identidad de la víctima pero se sospecha que será vecina de la comunidad.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
mujer accidenteaccidente de costa ricamoto cae de puentecariari de pococícruz rojaaccidente moto
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.