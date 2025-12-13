Mujer sufrió terrible muerte al caer en motocicleta desde un puente en Cariari de Pococí

Un terrible accidente de tránsito cobró la vida de una mujer la noche del viernes en Pococí de Limón.

La desgracia ocurrió en Cariari cuando la mujer viajaba en una moto cuyo conductor perdió el control y cayó desde un puente.

Una mujer murió cuando viajaba en su moto y cayó desde un puente en Cariari. Foto Ilustrativa (Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

La Cruz Roja confirmó que cuando ellos llegaron a la escena la mujer, con una edad estimada entre los 41 y 50 años, ya no tenía signos de vida.

El informe indica que la motocicleta cayó desde una altura aproximada de 4 a 5 metros. En el sitio también se valoró a una segunda persona, quien fue catalogada en condición estable y rehusó ser trasladada a un centro médico.

La escena quedó bajo custodia de las autoridades correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

De momento, se desconoce la identidad de la víctima pero se sospecha que será vecina de la comunidad.