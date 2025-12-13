Fatal choque contra poste en Moravia deja una persona fallecida y dos heridos

La Cruz Roja confirmó que el accidente dejó una persona fallecida y dos heridas. (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

La Cruz Roja atendió la madrugada de este sábado un accidente de tránsito en Moravia que dejó una persona fallecida y dos heridos.

El choque ocurrió a la 1:19 a.m., en San Vicente de Moravia, en San José, donde un vehículo colisionó contra un poste.

La Cruz Roja detalló que necesitaron dos ambulancias para atender la emergencia. A la llegada de los rescatistas se confirmó que tres personas se encontraban atrapadas dentro del automotor.

En el lugar se determinó que una de las víctimas no presentaba signos vitales, mientras que un segundo paciente fue valorado en condición crítica. Un tercer ocupante fue atendido inicialmente por un servicio privado de emergencias.

El paciente crítico fue trasladado al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica especializada.

Las causas del accidente están en investigación.