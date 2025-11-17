Aterrador ataque con dinamita a funcionaria judicial en Turrialba

Las autoridades judiciales investigan el ataque que sufrió una funcionaria judicial en su propia casa en Turrialba.

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo, cuando un hombre, con cuartos de dinamita, se brincó el muro de la vivienda de la mujer, quien es técnica judicial.

Las autoridades están investigando el atentado contra la funcionaria judicial. (OIJ)

El sospechoso colocó los explosivos debajo del carro, estos estaban atados a una mecha de varios metros, por lo que el hombre la encendió y luego se dio a la fuga.

Aparentemente, el sujeto huyó en una moto. Tras acomodar los artefactos, volvió a saltar la tapia y, desde la calle, prendió la mecha con un encendedor antes de huir a bordo de una motocicleta.

Bastaron segundos para que la explosión despertara a los vecinos, quienes le dieron ayuda a la mujer que estaba sorprendida por lo ocurrido.

La mujer, afortunadamente, resultó ilesa.

“Nos indican en el OIJ de Turrialba, que dicha investigación se está desarrollando en dicha oficina, sobre unos hechos ocurridos la madrugada de este domingo en el sector de Turrialba; sin embargo, al tratarse de un tema en investigación y en apego al Art. 295 del Código Procesal Penal. De momento, no se pueden brindar mayores detalles”, indicó el OIJ.

Los investigadores se encuentran realizando las grabaciones de varias cámaras de seguridad.

Las autoridades trabajan para esclarecer qué motivó este violento ataque y quién o quiénes están detrás del hecho. Además, se desconoce si la situación se debió a la naturaleza del trabajo de la funcionaria.