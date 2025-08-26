Sucesos

Aterrador hallazgo: Encuentran pareja carbonizada dentro de casa y hombre baleado cerca de esta

De momento, las autoridades no han confirmado si existe relación entre los ahora fallecidos y el baleado

Por Adrián Galeano Calvo
Los hechos ocurrieron en El Cocal de Quepos. Foto Facebook.
Los hechos ocurrieron en El Cocal de Quepos. Foto Facebook. (FAcebook/Los hechos ocurrieron en El Cocal de Quepos. Foto Facebook.)

Una comunidad puntarenense fue sacudida la noche de este lunes por un aterrador hallazgo, pues dentro de una casa que se incendiaba se encontraron dos cuerpos carbonizados.

Lo que vuelve más extraña esta situación es que cerca de ese mismo lugar, los cuerpos de emergencia hallaron a un hombre baleado. De momento, se desconoce si existe relación entre ambos hechos.

La Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos informaron que los hechos ocurrieron a eso de las 10:18 p.m. de este lunes en la localidad de El Cocal de Quepos, en Puntarenas.

La Benemérita informó que el comité local fue alertado sobre dos incidentes en el mismo lugar, uno por incendio y otro por personas heridas por arma de fuego y calcinadas.

“Se localiza a dos personas calcinadas dentro de una vivienda, en apariencia, se trataría de una mujer y un hombre adultos”, detalló la Cruz Roja.

Además, los paramédicos informaron sobre la atención de un hombre, el cual presentaba heridas por arma de fuego en su espalda. Este fue llevado de emergencia al hospital Max Terán de Quepos.

De momento, no se ha logrado identificar a las dos personas fallecidas en la vivienda, tampoco se ha cofirmado si estas en efecto murieron a consecuencia del incendio o si presentaban algún otro tipo de herida.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

