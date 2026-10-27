Aterradora balacera en playa Hermosa deja un hombre muerto y tres heridos

Una aterradora balacera ocurrida en un conocido punto turístico del país tuvo un trágico desenlace, pues un hombre perdió la vida y otros tres resultaron heridos.

El suceso fue confirmado por la Cruz Roja, la cual informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 11:39 p.m. de este lunes en playa Hermosa, en Jacó de Garabito, Puntarenas.

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El comité local de la Benemérita fue alertada sobre la mencionada balacera, además se indicó que al menos cuatro personas se encontraban heridas de bala. Por ese motivo despacharon cuatro ambulancias y personal paramédico.

De momento, las autoridades no han identificado al ahora fallecido. Foto Archivo.

“Una de las personas fue abordada sin signos vitales en el lugar, otra se encontraba en condición crítica y dos fueron clasificadas en categoría amarilla (con heridas de consideración)”, señaló Cruz Roja.

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Los tres hombres que sobrevivieron a los disparos fueron trasladados por la Cruz Roja a la clínica de Jacó.

De momento, la Policía Judicial no ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que habrían mediado en la mortal balacera.