Sucesos

Aterradora balacera en playa Hermosa deja un hombre muerto y tres heridos

Uno de los heridos fue trasladado en condición crítica

Por Adrián Galeano Calvo

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Una aterradora balacera ocurrida en un conocido punto turístico del país tuvo un trágico desenlace, pues un hombre perdió la vida y otros tres resultaron heridos.

El suceso fue confirmado por la Cruz Roja, la cual informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 11:39 p.m. de este lunes en playa Hermosa, en Jacó de Garabito, Puntarenas.

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El comité local de la Benemérita fue alertada sobre la mencionada balacera, además se indicó que al menos cuatro personas se encontraban heridas de bala. Por ese motivo despacharon cuatro ambulancias y personal paramédico.

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De momento, las autoridades no han identificado al ahora fallecido. Foto Archivo.

“Una de las personas fue abordada sin signos vitales en el lugar, otra se encontraba en condición crítica y dos fueron clasificadas en categoría amarilla (con heridas de consideración)”, señaló Cruz Roja.

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Los tres hombres que sobrevivieron a los disparos fueron trasladados por la Cruz Roja a la clínica de Jacó.

De momento, la Policía Judicial no ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que habrían mediado en la mortal balacera.

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Playa Hermosaheridos por arma de fuegoclínica de Jacóbalacera en Playa Hermosa
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.