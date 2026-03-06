Atienden emergencia por hombre electrocutado en Los Guido de Desamparados

La Cruz Roja atiende en este viernes en la mañana una emergencia en Los Guido de Desamparados, donde se reporta a un hombre que habría sufrido una descarga eléctrica y presenta múltiples quemaduras en su cuerpo.

Los rescatistas atienden una emergencia en Desamparados.

Según información preliminar, el paciente se encuentra sobre el techo de una estructura.

“Se trata de un hombre de 31 años aproximadamente, quien recibió una descarga eléctrica mientras se encontraba en un segundo piso. El paciente permanece sobre el techo de la estructura, aproximadamente a seis metros de altura del suelo”, dijo la Cruz Roja.

Ante esta situación, se moviliza personal de rescate y unidades de soporte para poder brindarle atención y realizar la extracción hacia una zona segura.

Varias unidades se mantienen en ruta hacia el lugar.

*Noticia en desarrollo