Sucesos

Atienden emergencia por hombre electrocutado en Los Guido de Desamparados

Un hombre es atendido por múltiples quemaduras tras una aparente descarga

Por Silvia Coto

La Cruz Roja atiende en este viernes en la mañana una emergencia en Los Guido de Desamparados, donde se reporta a un hombre que habría sufrido una descarga eléctrica y presenta múltiples quemaduras en su cuerpo.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
Los rescatistas atienden una emergencia en Desamparados.

Según información preliminar, el paciente se encuentra sobre el techo de una estructura.

“Se trata de un hombre de 31 años aproximadamente, quien recibió una descarga eléctrica mientras se encontraba en un segundo piso. El paciente permanece sobre el techo de la estructura, aproximadamente a seis metros de altura del suelo”, dijo la Cruz Roja.

Ante esta situación, se moviliza personal de rescate y unidades de soporte para poder brindarle atención y realizar la extracción hacia una zona segura.

Varias unidades se mantienen en ruta hacia el lugar.

*Noticia en desarrollo

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

