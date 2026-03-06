Joven lucha por su vida tras ser apuñalado en múltiples ocasiones en Guanacaste

Los vecinos de una tranquila comunidad en Guanacaste quedaron aterrorizados tras un salvaje ataque que estuvo a punto de acabar con la vida de un muchacho.
Según el reporte de la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 10:27 p.m. de este jueves, en el sector de Cañas de Guanacaste, desde donde fueron alertados sobre una persona que había sido apuñalada.
El comité local de la Benemérita despachó una unidad de soporte básico al sitio y a su llegada los paramédicos encontraron a un muchacho de 23 años gravemente herido.
De acuerdo con el reporte preliminar de los cruzrojistas, el joven presentaba varias heridas de arma blanca en el pecho y el estómago, por lo que fue trasladado en condición crítica a la clínica de Cañas.
De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad de la víctima ni las circunstancias que mediaron en el violento ataque.