Joven lucha por su vida tras ser apuñalado en múltiples ocasiones en Guanacaste

Los vecinos de una tranquila comunidad en Guanacaste quedaron aterrorizados tras un salvaje ataque que estuvo a punto de acabar con la vida de un muchacho.

LEA MÁS: Ella era la joven que salió de su trabajo y murió en un terrible accidente en Santa Ana

Según el reporte de la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 10:27 p.m. de este jueves, en el sector de Cañas de Guanacaste, desde donde fueron alertados sobre una persona que había sido apuñalada.

El muchacho fue llevado a la clínica de Cañas. Foto Archivo.

El comité local de la Benemérita despachó una unidad de soporte básico al sitio y a su llegada los paramédicos encontraron a un muchacho de 23 años gravemente herido.

LEA MÁS: Identifican a conductor que murió tras choque entre tuctuc y patrulla en Sixaola

De acuerdo con el reporte preliminar de los cruzrojistas, el joven presentaba varias heridas de arma blanca en el pecho y el estómago, por lo que fue trasladado en condición crítica a la clínica de Cañas.

LEA MÁS: Detienen a padrastro que fue grabado cuando lanzó a una niña en un basurero en Pérez Zeledón

De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad de la víctima ni las circunstancias que mediaron en el violento ataque.