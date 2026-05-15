Sucesos

Atienden violentos choques simultáneos en Cartago, en uno de ellos una ambulancia quedó despedazada

El Cuerpo de Bomberos informó que en ambos choques se reportan personas atrapadas

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Por Adrián Galeano Calvo

Este viernes en la mañana, los cuerpos de emergencia se encuentra atendiendo dos violentos choques que ocurrieron de forma simultánea en Cartago, en los cuales se reportan dos personas atrapadas.

En una de esas colisiones se vio involucrada una ambulancia de la Cruz Roja, la cual quedó con su parte trasera totalmente despedazada.

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El Cuerpo de Bomberos informó que ambos accidentes ocurrieron sobre la autopista Florencio del Castillo, específicamente en San Rafael de La Unión, frente al Restaurante El Campanario, en sentido Cartago - San José.

Choque contra ambulancia de la Cruz Roja, en La Unión, Cartago, la mañana del viernes 15 de mayo del 2026. Foto: Captura de video
El golpe a la ambulancia muestra lo violento que estuvo el choque. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

“Atendemos dos colisiones simultaneas. La primera de ellas está involucrado un vehículo de carga pesada contra un camión con Gas Licuado de Petróleo. En este primer accidente hay una persona atrapada. Se descarta escape de gas producto del accidente”, informó Bomberos.

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El segundo incidente se trata de la colisión de una ambulancia de la Cruz Roja contra un vehículo de carga pesada, “donde una persona resulta herida y se encuentra atrapada”, indicó Bomberos.

De momentos los cuerpos de emergencia se encuentran atendiendo el accidente y liberando a los heridos para trasladarlos a centros médicos.

Choque contra una ambulancia de la Cruz Roja
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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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