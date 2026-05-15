Atienden violentos choques simultáneos en Cartago, en uno de ellos una ambulancia quedó despedazada

Este viernes en la mañana, los cuerpos de emergencia se encuentra atendiendo dos violentos choques que ocurrieron de forma simultánea en Cartago, en los cuales se reportan dos personas atrapadas.

En una de esas colisiones se vio involucrada una ambulancia de la Cruz Roja, la cual quedó con su parte trasera totalmente despedazada.

LEA MÁS: Policía detiene a sospechosos de millonario asalto a recaudadora de dinero en Guanacaste

El Cuerpo de Bomberos informó que ambos accidentes ocurrieron sobre la autopista Florencio del Castillo, específicamente en San Rafael de La Unión, frente al Restaurante El Campanario, en sentido Cartago - San José.

El golpe a la ambulancia muestra lo violento que estuvo el choque. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

“Atendemos dos colisiones simultaneas. La primera de ellas está involucrado un vehículo de carga pesada contra un camión con Gas Licuado de Petróleo. En este primer accidente hay una persona atrapada. Se descarta escape de gas producto del accidente”, informó Bomberos.

LEA MÁS: Paseo de buceo en la isla del Coco terminó en tragedia para una costarricense

El segundo incidente se trata de la colisión de una ambulancia de la Cruz Roja contra un vehículo de carga pesada, “donde una persona resulta herida y se encuentra atrapada”, indicó Bomberos.

De momentos los cuerpos de emergencia se encuentran atendiendo el accidente y liberando a los heridos para trasladarlos a centros médicos.