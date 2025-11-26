Audiencia de apelación por extradición se realizará sin “Pecho de Rata”, esta es la razón

La audiencia de apelación en el caso de extradición contra Celso Gamboa, Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, y Jonathan Álvarez se realizará este miércoles en el Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial.

Un juez de la República autorizó la extradición a Estados Unidos de Celso Gamboa, Pecho de Rata y Jonathan Álvarez, hoy es la apelación. (Canva/Diseño Canva)

Sin embargo, López Vega no estuvo presente debido a que su abogado se encontraba atendiendo otro proceso judicial, por lo que deberá programarse una audiencia aparte exclusivamente para él.

La convocatoria estaba fijada para este 26 de noviembre de 2025 y como una audiencia oral y pública, tal y como lo establece el artículo 462 del Código Procesal Penal.

Los abogados han solicitado que la audiencia se realice de manera privada por lo que pese a que iba a iniciar a las 7 de la mañana, aún no arranca.

Esta diligencia no constituye un juicio, sino un espacio para que las partes expongan sus argumentos ante los jueces de apelación sobre la resolución que autorizó o rechazó la extradición solicitada por Estados Unidos.

Celso Gamboa y Jonathan Álvarez sí se presentaron ante el tribunal, mientras que la situación de López Vega impidió que su caso pudiera ser discutido en conjunto con los demás extraditables.

La ausencia del defensor de “Pecho de Rata” obligará al Tribunal a reprogramar una audiencia separada, donde se abordará exclusivamente la apelación correspondiente a su expediente. Esto podría extender los plazos del proceso de extradición diferida, ya que López Vega también enfrenta causas penales activas en Costa Rica.

La resolución final quedará en manos del Tribunal de Apelación, que deberá analizar los argumentos de las partes y validar o modificar la decisión previamente tomada sobre la entrega de los acusados a Estados Unidos.

A los extraditables Estados Unidos los señala de integrar una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico internacional de cocaína. Los acusan de conspiración para fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína con destino a Estados Unidos.

A “Pecho de Rata” se le atribuye coordinar rutas marítimas desde Colombia hacia Costa Rica, almacenamiento y envío de la droga para su posterior distribución internacional.

A Celso Gamboa se le imputa haber ofrecido protección institucional, sobornos a autoridades y uso de su red de contactos para asegurar el tránsito de cargamentos de droga.

Mientras que a Jonathan Álvarez, es señalado como parte de la estructura que facilitaba la logística terrestre, los contactos y la distribución de cocaína.

Noticia en desarrollo