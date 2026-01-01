Autoridades dan a conocer cuál fue la primera muerte del 2026 en el país y el trágico accidente en el que ocurrió

Las primeras horas del 2026 arrancaron con un panorama trágico en distintas regiones del país. Reportes de los servicios de emergencia confirman que tres personas perdieron la vida y varias más fueron trasladadas en condición crítica, luego de una serie de accidentes de tránsito y hechos violentos ocurridos durante la madrugada del 1.º de enero.

Tres muertes en las primeras horas del año

Las primeras horas del 2026 dejaron múltiples emergencias en distintas zonas del país. (Cruz Roja/Cortesía)

El primer deceso se reportó a las 12:35 a. m., en Aserrí, San José. En ese punto, un hombre murió en el sitio luego de sufrir una caída desde su propia altura, pese a la llegada del personal de atención prehospitalaria.

Horas después, a las 3:22 a. m., se registró el hecho más grave de la madrugada en La Florencia de San Carlos, Alajuela. En ese lugar, la colisión entre dos vehículos dejó dos personas fallecidas en el sitio, mientras que un tercer ocupante fue trasladado de urgencia al Hospital San Carlos.

Atropellos y choques dejaron heridos críticos

Minutos después de iniciado el año, a las 12:05 a. m., una mujer fue atropellada por un carro en Cieneguita de Limón y trasladada en condición crítica al Hospital Tony Facio.

Casi de forma simultánea, en Sabanilla de Montes de Oca, un conductor resultó gravemente herido cuando el vehículo que manejaba colisionó contra un objeto fijo, siendo remitido al Hospital Calderón Guardia.

A la 1:00 a. m., en Guadalupe de Goicoechea, un peatón fue impactado por un automóvil y trasladado en condición delicada también al Calderón Guardia.

Hechos violentos se sumaron a las emergencias

La madrugada también estuvo marcada por ataques con armas. A las 12:55 a. m., en Siquirres de Limón, una persona resultó herida por arma blanca en el abdomen y fue llevada en condición delicada al CAIS de Siquirres.

Más tarde, a las 3:22 a. m., en Alajuelita, un hombre fue baleado en espalda, abdomen y piernas, por lo que fue trasladado muy grave hasta el Hospital San Juan de Dios.

Otro caso similar ocurrió a las 4:36 a. m., en Purral de Goicoechea, donde un herido por arma blanca fue atendido por una unidad avanzada y remitido al Hospital Calderón Guardia.

Motociclistas entre los más afectados

Los accidentes con motocicletas fueron recurrentes durante la madrugada. A la 1:59 a. m., en El Guarco de Cartago, una colisión entre un automóvil y una motocicleta dejó a un motociclista con amputación completa de una extremidad superior, trasladado al Hospital Max Peralta.

En Tigra de San Carlos, a las 3:16 a. m., el vuelco de una motocicleta dejó dos personas adultas en condición crítica, ambas llevadas al Hospital San Carlos.

Ya entrada la mañana, a las 7:56 a. m., otro derrape de motocicleta en Barva de Heredia dejó dos personas lesionadas, una de ellas en estado delicado.

Los accidentes con motocicletas fueron recurrentes durante la madrugada (Fines ilustrativos) (Alonso Tenorio/Atenorio)

Otros accidentes durante la mañana

A las 8:27 a. m., en Cartagena de Santa Cruz, Guanacaste, el vuelco de un vehículo liviano provocó el traslado de un conductor en condición crítica a la Clínica de Santa Cruz.

Inicio de año con saldo preocupante

Las atenciones registradas durante las primeras horas del 1.º de enero evidencian un inicio de año complejo, con tres fallecidos y varias personas luchando por su vida en centros médicos. Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia, respeto a las normas de tránsito y resolución pacífica de conflictos, especialmente en fechas festivas.

